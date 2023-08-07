"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам трассы М-12 Москва - Казань

Новые тарифы начнут действовать в сентябре, когда откроется движение по дороге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" утвердила тарифы за проезд по новым участкам трассы М-12 Москва - Казань. Стоимость проезда от Москвы до Арзамаса составит 2,8 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2,8 тыс. руб.", - сообщили в "Автодоре". Новые тарифы начнут действовать в сентябре, когда откроется движение по дороге.

Плата за проезд по маршруту из Москвы во Владимир составит 1,3 тыс. руб. (156,5 км), а из Владимира до Арзамаса - 1,4 тыс. руб. (259 км). Объезд Балашихи владельцам легкового автомобиля обойдется в 130 рублей (Москва - Электроугли). Проезд от Москвы до ЦКАД будет стоить 389 руб., а от Москвы до Орехово-Зуево - 585 руб. (65,5 км).

"Кроме того, с 8 августа 2023 года будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Нева", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что движение по федеральной трассе М-12 до Арзамаса планируется открыть в сентябре, а до Казани - в декабре текущего года.