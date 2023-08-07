Убыток Siemens Energy в апреле - июне достиг почти €3 млрд

Причинами таких показателей стали серьезные проблемы с качеством ветряных турбин дочерней компании Siemens Gamesa, а также негативные налоговые эффекты

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Чистый убыток германской энергетической компании Siemens Energy в III квартале текущего финансового года (продлится до конца сентября) составил €2,93 млрд. Об этом сообщается в ее финансовом отчете.

Причинами таких убытков за период с апреля по июнь стали серьезные проблемы с качеством ветряных турбин дочерней компании Siemens Gamesa, а также негативные налоговые эффекты. Согласно новому прогнозу, в нынешнем финансовом году Siemens Energy ожидает рекордных убытков в размере €4,5 млрд. О трудностях с Siemens Gamesa стало известно еще в июне. Из-за проблем с качеством береговых ветряных турбин Siemens Energy предполагает, что затраты на необходимый ремонт составят около €1,6 млрд. Эти расходы были зарегистрированы в прошедшем квартале, но большая их часть фактически будет понесена только в течение следующих двух финансовых лет.

В офшорной зоне компания ожидает дополнительных затрат в размере €600 млн из-за убыточных контрактов и трудностей с наращиванием производства. Помимо этих расходов, отрицательный налоговый эффект для Siemens Gamesa составил еще €700 млн. Результаты, как отметил глава Siemens Energy Кристиан Брух, показали "проблемы, с которыми сталкивается Siemens Gamesa в процессе восстановления".

Однако по другим направлениям работы, не связанным с Siemens Gamesa, энергокомпания смогла улучшить свои показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка и объем заказов Siemens Energy увеличились.

Siemens Energy - дочерняя компания германского концерна Siemens AG. Подразделение было выделено из его состава в отдельную компанию в 2020 году. Siemens Energy специализируется на электрогенерации на основе газа и возобновляемых источников энергии.