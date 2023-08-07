Прибыль "Русагро" во II квартале составила 7,8 млрд рублей

Выручка группы снизилась на 10% и составила 59,154 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Группа "Русагро", один из ведущих российских агрохолдингов, во втором квартале 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 7,774 млрд рублей против 1,493 млрд рублей убытка в апреле - июне прошедшего года, следует из отчетности компании.

Скорректированный показатель EBITDA "Русагро" уменьшился на 38%, до 8,466 млрд рублей. Выручка группы снизилась на 10% и составила 59,154 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 14% против 21% во втором квартале 2022 года.

В первом полугодии "Русагро" увеличила чистую прибыль в 28,1 раза, до 13,191 млрд рублей. Скорректированная EBITDA сократилась на 48%, до 15,606 млрд рублей, выручка - на 16%, до 106,549 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA в январе-июне составила 15% против 23% годом ранее.

Чистый долг группы по состоянию на 30 июня составил 80,038 млрд рублей, что на 20% меньше показателя на конец прошедшего года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 2,6x против 2,22x на 31 декабря 2022 года.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует продукцию более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.