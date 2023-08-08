В Хабаровском крае объем экспорта агропродукции с начала года увеличился почти на 19%

Это произошло благодаря активной торговле с Китаем, Кореей, Японией, Казахстаном и Узбекистаном

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Хабаровского края увеличили экспорт продукции почти на 19% с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на краевой Минсельхоз.

"<...> За 7 месяцев текущего года показатель увеличился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В этом году в регионе возобновили экспорт меда в Китай после ковидных ограничений. Отмечается, что продукт пользуется большим спросом. В крае оказывается поддержка предприятиям на сертификацию и доставку товаров за рубеж. В регионе реализуется проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", благодаря которому объем поставок продукции за рубеж вырос.

Начальник отдела проектного управления и экспорта регионального Минсельхоза Константин Яковцев сообщил, что, помимо меда, на экспорт идет рыба, морепродукты, напитки, кондитерские изделия. Продукция реализуется в семи зарубежных странах. Среди основных партнеров - Китай, Корея, Япония, Казахстан и Узбекистан.

Отмечается, что региональные предприятия преодолели санкционное давление. Производителям удалось расширить ассортимент выпускаемой на экспорт продукции, а также увеличить объемы отправки товаров в Китай. Выращенные в крае продукты востребованы и на местном рынке. Их продвигают в торговых сетях, открывая "фермерские островки", где можно приобрести свежую продукцию круглый год.