Новая Зеландия направит $1,2 млрд на переход к экологически чистой энергетике

Как сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс, в этих целях будет заключено соглашение с американской инвестиционной компанией BlackRock

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии направят $1,2 млрд на финансирование перехода энергосистемы страны на снабжение за счет возобновляемых источников. Об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

Как отмечается в заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства, для обеспечения "полного перехода на возобновляемые источники энергии будет создан специальный фонд с объемом финансирования 2 млрд новозеландских долларов [$1,2 млрд] а также заключено соглашение с американской инвестиционной компанией BlackRock". "Правительство Новой Зеландии будет сотрудничать с одним из крупнейших в мире инвесторов в климатическую инфраструктуру и экологически чистые технологии для того, чтобы страна стала первым в мире государством, получающим 100% энергии за счет возобновляемых источников", - указал Хипкинс.

Премьер подчеркнул, что новый фонд предоставит "местным инновационным компаниям большие возможности для развития, позволяя укреплять экономику страны, одновременно снижая выбросы". "Мир сталкивается с последствиями изменения климата, что делает инвестиции в экологически чистые технологии особенно важными, и Новая Зеландия имеет все шансы привлечь такие инвестиций", - отметил он.