Казахстан выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы морского терминала КТК

Министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев отметил, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского союза

АСТАНА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана выступят с политической инициативой по обеспечению стабильной работы морского терминала в Новороссийске, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского союза", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о работе морского терминала в Новороссийске.

По его словам, такая работа "должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам, и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана [Алихана Смаилова] уже были".

"В рамках ситуации, которая произошла, КТК обеспечивал стабильную работу. То есть КТК оборудован необходимым объемом мощностей, связанных с возможностью хранения нефти, также соответствующие емкости, резервуары предусмотрены на базе отправителей нефти. Стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов и инвестиций", - отметил министр.

4 августа в Минобороны РФ сообщили, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск. В консорциуме тогда заявили о временном запрете на движения судов в порту.

КТК сообщал, что инфраструктура консорциума в результате попытки атаки в Новороссийске не пострадала, отгрузка нефти шла в штатном режиме на пришвартованные танкеры. Силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение безэкипажных надводных плавсредств и незамедлительное информирование при их обнаружении, добавили в КТК. Позже в компании проинформировали, что запрет на движение судов в порту Новороссийск снят, Каспийский трубопроводный консорциум отводит загруженный танкер и ставит под загрузку следующий.