Эксперт считает, что США оказались в тупике из-за цен на нефть

Как отметил саудовский журналист Ваиль Махди, администрация президента Джо Байдена упустила возможность закупить сырье для стратегических запасов по низким ценам

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена упустила возможность закупить нефть для стратегических запасов по низким ценам, поставив себя в затруднительное положение, поскольку страны ОПЕК+ сокращают добычу для поддержания цен. Такое мнение выразил в четверг саудовский журналист Ваиль Махди в статье для газеты Asharq Al-Awsat.

"Администрация президента США Джо Байдена поставила себя в затруднительное положение в отношении нефти, когда решила снова отложить планы по пополнению стратегических нефтяных запасов", - пишет Махди. Он считает, что в начале 2023 года администрация Байдена "упустила возможность", когда цены на нефть были ниже $80 и опустились до уровня $60. "Не знаю, кто в администрации отвечает за политику в области энергетики, но совершенно ясно, что они не в курсе движения цен на нефть", - отметил он.

Махди убежден, что для стран ОПЕК+ "практически невозможно допустить падения цен на нефть до низких отметок, потому что сильно пострадают бюджеты этих стран". "Не ожидается, что цены останутся низкими в то время, как предложение нефти в мире уменьшается, а спрос увеличивается", - добавил он.

По словам эксперта, стратегический резерв нефти в США "сейчас находится на самом низком уровне за 40 лет" и составляет около 347 млн баррелей, однако в начале 2022 года он был на уровне 594 млн баррелей. При этом объем подземных нефтехранилищ достигает 714 млн баррелей. Махди отметил, что раньше США закупали нефть для резервов по цене в среднем $29 за баррель. "Жадность администрации США к более низким ценам на нефть, чем раньше, заставит ее согласиться на покупку нефти по ценам выше $80, потому что цен ниже $70 может и не быть", - добавил он.

На последней общей министерской встрече страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

3 августа Россия и Саудовская Аравия также заявили о продлении дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия в сентябре будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с, как в июле и в августе. А Россия в сентябре продолжит снижение экспорта нефти, но не на 500 тыс. б/с, как в августе, а на 300 тыс. б/с.