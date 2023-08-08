"Инарктика" может выплатить дивиденды по итогам I полугодия из расчета 16 рублей на акцию

Оставшуюся часть прибыли совет директоров рекомендовал оставить в распоряжении общества

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Инарктики" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I полугодия 2023 года в размере 16 рублей на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Инарктика" прибыль общества, полученную по итогам I полугодия 2023 года, распределить следующим образом: выплатить акционерам ПАО "Инарктика" дивиденды в размере 16 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме", - отмечается в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 22 сентября 2023 года.

Оставшуюся часть прибыли совет директоров рекомендовал оставить в распоряжении общества.

Ранее акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды по итогам I квартала 2023 года в размере 10 рублей на акцию. По итогам 2022 года принято решение не выплачивать дивиденды.

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время компания владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и радужной форели. Основным акционером компании является Максим Воробьев (48%).