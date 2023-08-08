В Ростовской области ошибка в расчетах привела к удорожанию земли под прудами в 50 раз

Устранить ее намерены в течение месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Ошибку в расчетах, которая привела к росту кадастровой стоимости земли под прудами в Ростовской области более чем в 50 раз, устранят в течение месяца. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"Обращение наших рыбоводов, которые занимаются выращиванием прудовой рыбы, обосновано, действительно была завышена кадастровая стоимость земли под прудами. По поручению губернатора Ростовской области Министерством имущества и Министерством сельского хозяйства Ростовской области проведена работа, в течение месяца кадастровая оценка будет приведена в соответствие", - сказал Гончаров.

Он отметил, что работа над определением кадастровой стоимости земель под прудами ведется по методикам, которые требуют точных статистических данных, поэтому предприятиям, занимающимся разведением прудовой рыбы, необходимо корректно подавать информацию о своей хозяйственной деятельности. В ином случае это может также привести к кадастровой ошибке.

Ранее местные СМИ сообщали, что в регионе пересчитали кадастровую стоимость земель под прудами, от величины которой зависит земельный налог. В среднем она выросла более чем в 50 раз - с 5,7 рубля до 296 рублей за 1 кв. м, от чего могут пострадать хозяйства, производящие рыбу.

Ростовская область является регионом-лидером на юге по производству рыбы и рыбной продукции. Здесь начитывается более 400 предприятий, осуществляющих деятельность в этой сфере. В регионе ежегодно выращивают более 24 тыс. тонн товарной рыбы, добывают более 9 тыс. тонн водных биоресурсов, перерабатывают более 22 тыс. тонн рыбной продукции. Рыба, выращиваемая в прудах области, поставляется в Москву, Петербург, Краснодарский и Ставропольский края.