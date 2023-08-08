Таджикистан и РФ планируют отслеживать передвижения фур для исключения задержек на границе

Таможенные структуры России предложили ставить чипы на каждую машину для полного цикла контроля с места отправки до получения товара

ДУШАНБЕ, 8 августа. /ТАСС/. Таджикистан и Россия прорабатывают возможность оснащения большегрузов, которые перевозят экспортные товары между двумя государствами, электронными устройствами для прослеживания передвижений с целью исключения их задержек на границах. Об этом сообщил на пресс-конференции директор агентства по экспорту Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода.

"Сейчас мы пришли к такому соглашению, чтобы убрать эти все препоны, преграды. Мы сейчас тесно сотрудничаем, чтобы искусственных преград не было. <...> Было предложение со стороны таможенных структур РФ ставить чипы на каждую машину, чтобы они могли полный цикл контролировать с места отправки до получения товара, в каком месте она задерживается больше часа - сразу идет им информация, по каким причинам задерживается та или иная машина", - сказал он.

По его словам, установка таких устройств не отразится на конечной стоимости продукции. "Стоимость одного чипа $350-$500. Я думаю, что это первоначально будет влиять на цену, но в будущем - [устройство] на постоянной основе, оно каждый раз не будет меняться, думаю, что мы к этому придем, работа началась", - сказал директор агентства.

Он отметил, что сейчас при перевозке товаров в Россию "есть определенные проблемы". "Во многом искусственно, я открыто скажу, задерживаются скоропортящиеся товары, не только скоропортящиеся, но и другие при переходе границы в Российскую Федерацию", - отметил Сироджиддинзода.

Он также напомнил, что с российскими партнерами у экспортеров в Таджикистане есть несколько соглашений. "Я приведу пример, у нас было соглашение, даже контракты с Алтайским краем о поставках лука, моркови, капусты, других овощей. <...> Исполнение данного контракта очень медленное, у нас даже претензия была написана губернатору Алтайского края", - сказал он.

В марте в пресс-центре агентства по экспорту сообщали о подписании соглашения между госпредприятием "Таджагропромэкспорт" и компанией "Торгово-закупочная сеть - Сибирь", согласно которому в Алтайский край будут экспортироваться овощи, свежие и сушеные фрукты, а также соки и компоты.