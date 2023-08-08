Египет заключил контракт на поставку 235 тыс. тонн российской пшеницы

Согласно договору, 175 тыс. тонн пшеницы из РФ доставят в египетские порты с 15 по 30 сентября

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Египет заключил соглашение о закупке 235 тыс. тонн пшеницы из России. Об этом сообщило управление снабжения египетского министерства снабжения и внутренней торговли.

По заявлению ведомства, "контракт на закупку российской пшеницы заключен в соответствии с международной практикой". Согласно договору, 175 тыс. тонн пшеницы из России будут доставлены в египетские порты в период с 15 по 30 сентября, а вторая партия - 60 тыс. тонн - с 1 по 15 октября.

Как сообщил в июне посол РФ в Египте Георгий Борисенко, Москва и Каир отработали систему доставки российской пшеницы в арабскую республику, которая происходит вне зависимости от западных санкций. По его словам, если в предыдущие годы Египет традиционно покупал в России примерно 6 млн тонн пшеницы в год, то есть половину того объема, который ему нужно закупить на внешнем рынке, то в этом сельскохозяйственном году соответствующий показатель "может значительно превысить 8 млн тонн".