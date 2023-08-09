Бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предел годовой выручки для самозанятых

Сейчас лимит составляет 2,4 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Региональные бизнес-омбудсмены считают необходимым ежегодно индексировать предельный годовой размер выручки для самозанятых, который на сегодняшний день составляет 2,4 млн рублей. Соответствующие предложения были выдвинуты в ходе круглого стола на тему "Обсуждение данных по оценке и предложений по совершенствованию режима самозанятых", организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

"По аналогии с индексацией порога на упрощенной системе налогообложения, нужно вводить для самозанятых коэффициент-дефлятор и ежегодно пересчитывать планку в соответствии с ним", - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Бизнес-омбудсмен из Ростовской области Олег Дереза предложил, не дожидаясь появления коэффициента-дефлятора, уже сегодня поднять до 5 млн рублей планку дохода для самозанятых в сфере информационных технологий.

"В Ростовской области количество самозанятых за год выросло в полтора раза, сегодня их почти 230 тысяч. Немалая часть работает в сфере IT - технические писатели, специалисты служб поддержки, аналитики, дизайнеры, начинающие веб-разработчики и программисты-фрилансеры. Но специалисты с доходом от 200 тыс. рублей в месяц не укладываются в установленные для самозанятых рамки и не платят установленные законом налоги. Увеличение предельного значения дохода до 5 млн рублей позволит многим IT-специалистам выйти из текущих "серых" схем работы и начать полностью легализовать весь свой доход", - полагает Дереза.

Уполномоченный в Алтайском крае Андрей Осипов предложил пойти по иному пути и разрешить самозанятым в производстве продукции вычитать понесенные расходы из налогооблагаемой базы. "Некоторые виды произведенной продукции имеют высокую долю себестоимости в итоговой выручке, - пояснил он, - и единая для всех планка выручки не учитывает этих особенностей".

Бизнес-омбудсмен из Тверской области Антон Стамплевский рассматривает возможность зачета налога на профессиональный доход (НПД) в муниципальные бюджеты. Сегодня они зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации, однако некоторые субъекты уже внесли изменения в свое бюджетное законодательство, по которым 100% собранного НПД передается на муниципальный уровень. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе сумма фактического поступления по НПД с территории соответствующего муниципального образования с 2023 года возвращается в местный бюджет в виде дотации.

Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, должны платить НПД в размере 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.