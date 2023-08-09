В ВСК рассказали, где вначале будет применяться цифровой рубль

Как заявила член совета директоров Страхового дома Ольга Сорокина, на первом этапе он может быть использован при страховании имущества и медстраховании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Цифровой рубль на первом этапе может быть использован при страховании имущества и медицинском страховании. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила член совета директоров Страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

"Цифровой рубль - это цифровое чудо, которое станет реальностью. Мы его будем использовать во всех процессах страховщика. В первую очередь, это процессы оплаты, оплата нескольких продуктов. Мы выбрали два ключевых продукта: страхование имущества и медицинское страхование, в которых будем использовать возможность применение цифрового рубля", - сказала она.

По словам Сорокиной, ключевая задача при пилотировании цифрового рубля - проверить всю цепочку взаимодействия, начиная от банка и заканчивая клиентом страховой компании.