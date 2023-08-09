Второй каботажный рейс по СМП в 2023 году пройдет по расширенному маршруту

Как сообщила пресс-служба "Атомфлота", логистика рейса изменена в связи с необходимостью доставки товаров в отдаленные районы страны с ограниченными сроками завоза грузов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Второй субсидируемый каботажный рейс по Севморпути (СМП), организуемый Росатомом, в 2023 году пройдет по расширенному маршруту и на арендованном теплоходе. Как сообщает пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома), логистика рейса изменена в связи с необходимостью доставки товаров в отдаленные районы страны с ограниченными сроками завоза грузов.

"Второй рейс пройдет в благоприятный для судоходства период летне-осенней навигации с августа по октябрь. Доставка груза будет обеспечена теплоходом "Северный проект" по расширенному маршруту Архангельск - Певек - Владивосток - Магадан - Петропавловск-Камчатский - Певек - Архангельск", - приводит пресс-служба слова генерального директора Атомфлота Леонид Ирлицы. Сейчас продолжается формирование грузовой базы второго субсидируемого каботажного рейса. 14 августа в порту Архангельска начнутся погрузочные работы. Они продлятся пять дней, после чего судно выйдет в направлении Певека.

Как сообщает пресс-служба, договор на привлечение судна для обеспечения второго в этом году субсидируемого каботажного рейса между ФГУП "Атомфлот" и ООО "ТК Северный проект" подписан накануне. Рейс будет реализован в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, отмечается в сообщении Атомфлота.

О субсидируемых каботажных рейсах

В 2022 году Атомфлот был определен победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части России в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, организованного Минвостокразвития РФ. В рамках этой задачи в 2022 году выполнено два круговых рейса из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты и в обратном направлении. Оба рейса совершил единственный в мире атомный контейнеровоз "Севморпуть", входящий в состав Атомфлота. Для установления экономически обоснованного тарифа на перевозку контейнерных грузов по СМП в качестве индикатора была использована стоимость перевозки контейнеров по железной дороге между европейской частью Российской Федерации и Дальневосточным федеральным округом. Тарифы были установлены на перевозку 20- и 40- футовых контейнеров без учета погрузо-разгрузочных работ в портах отправления и доставки груза.

В настоящее время контейнеровоз "Севморпуть" завершает программу первого в 2023 году субсидируемого каботажного рейса. 30 июля он вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении Мурманска. Ориентировочно в порт Мурманск судно придет 12 августа.