Эксперт: Европа не смогла преодолеть энергокризис из-за прекращения поставок газа из РФ

Генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум считает, что в долгосрочной перспективе цены на газ в ЕС вырастут

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Энергетический кризис в Европе еще не преодолен, он сохраняется на фоне украинского конфликта и прекращения поставок российского газа. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

"Мы должны четко понимать, что структурные изменения из-за конфликта [на Украине] и прекращения поставок российского газа в Европу останутся, поэтому [энергетический] кризис еще не преодолен", - сказал Бирнбаум в интервью агентству Bloomberg.

Хотя, по мнению эксперта, "вероятность повторения кризиса прошлой зимы значительно снизилась", Бирнбаум считает, что в долгосрочной перспективе цены в Европе на газ вырастут. Эксперт объяснил это тем, что доставляемые на танкерах энергоресурсы обходятся европейцам дороже, чем трубопроводный газ из России. Поэтому глава E.ON призвал домохозяйства и предприятия продолжить усилия по экономии газа и электроэнергии.

Ранее глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст поставил под сомнение утверждения немецких властей, согласно которым в обозримом будущем Германия начнет производить достаточное количество недорогой электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. По его словам, если бы инвесторы верили в снижение цен на электроэнергию в Германии в будущем, они бы оставались в стране, а не переносили бы производственные мощности за рубеж.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.