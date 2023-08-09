Минсельхоз объяснил рост цен на мясо в России

Ведомство сообщило, что повышение вызвано сезонным фактором

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Небольшой рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, с учетом роста производства в конце августа ожидается их снижение. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа - начале сентября, и цены будут стабилизированы. Поэтому никакой критичной ситуации мы здесь не видим", - сказал он.

Министр отметил, что предпосылок для роста цен на мясо или его дефицита нет.

По его словам, ситуация на российском продовольственном рынке спокойная, объемы производства растут. Например, производство мяса животных (за исключением мяса птицы) в первой половине 2023 года выросло почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 млн тонн. Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России по итогам 2022 года превышает показатель в 100%. "Говорить о стагнации производства неприемлемо", - подчеркнул Патрушев.