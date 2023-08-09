Загрузка отелей Петербурга в июле выросла на 6%

Показатель составил в среднем 83%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Загрузка гостиниц всех категорий в Санкт-Петербурге в июле 2023 года составила в среднем 83%, что на 6% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года. Такие данные приводит пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"В этом сезоне в Северной столице выросла загрузка отелей по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков "Турбарометра Санкт Петербурга", в июне гостиницы всех категорий в нашем городе были заполнены в среднем на 77%, а в июле - на 83% (на 6% больше, чем в июле 2022-го)", - говорится в сообщении комитета.

По данным аналитиков, больше всего ощутили прирост по числу гостей отели категории "3 звезды" - рост загрузки составил до 20-22% по сравнению с июлем 2022 года. По гостиницам "4-5 звезд" фиксировался прирост на уровне 7-9%. "Одна из причин - пока небольшая доля в структуре турпотока гостей из-за рубежа, на которых прежде приходилось до 70% загрузки гостиниц высокого сегмента", - пояснили в комитете.

Доля иностранных туристов в городе составляет около 4% от общего турпотока. В первом полугодии 2023 года Петербург посетили 173 тыс. гостей из других стран - на 37% больше, чем год назад. В комитете отметили, что в город стали чаще приезжать путешественники из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран, также начали постепенно активизироваться туристы из Китая в составе мини-групп.

В комитете также напомнили, что посещение различных событий - фестивалей, праздников, общегородских мероприятий - входит в число главных причин, по которым путешественники приезжают в город. Среди популярных летних событий - праздник выпускников "Алые паруса", фестиваль цветов в парке "Остров фортов" в Кронштадте и фестиваль водного туризма с масштабным карнавальным заплывом на сап-бордах по рекам и каналам Петербурга.

В общей сложности в первом полугодии турпоток в Петербурге превысил 4 млн человек - на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По приведенным комитетом прогнозам аналитической службы Ассоциации туроператоров России, только за летние месяцы в городе побывают около 3,5 млн туристов.