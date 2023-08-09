В "Совкомбанке" назвали цифровой рубль вызовом для банков

В кредитной организации предупредили о возможных сложностях при его внедрении, таких как отток ликвидности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Внедрение цифрового рубля повлечет несколько сложностей для банков, в частности, возможен отток ликвидности, но банки сумеют адаптироваться, на это есть время. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский на совместной пресс-конференции ЦБ и участников тестирования цифрового рубля в пресс-центре ТАСС.

"В целом, это интересный вызов. Я не буду не замечать "слона в комнате" и говорить, что для банков нет никаких вызовов и проблем. Конечно, здесь возникает новая ситуация, в которой ЦБ предстоит найти некоторый баланс с точки зрения того, как это будет влиять на нормативы ликвидности. Но у нас есть на это время, это процесс достаточно долгий. Мы доверяем в этом смысле ЦБ", - сказал Хотимский.

Он также отметил, что цифровой рубль - очень важный проект, который имеет огромное международное значение особенно в условиях санкционного давления. "Развилка очень простая: либо ты на обочине прогресса, либо ты на острие и реальным образом стараешься конкурировать, если появляются более выгодные для тебя возможности", - отметил Хотимский.

Банк России в ходе пресс-конференции объявил дату запуска тестирования операций с цифровым рублем на реальных операциях - пилот стартует 15 августа. В ЦБ отметили, что это важнейший этап проекта, который позволит проверить работу платформы цифрового рубля в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. ЦБ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем.