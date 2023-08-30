Инвестор из Индии построит в Заполярье завод с выпуском 1,3 млрд единиц лекарств в год

Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) - индийская компания "САФФАРМ" - в 2027 году построит в Мурманской области фармацевтический завод с ежегодным выпуском 1,3 млрд единиц лекарств, способных импортозаместить иностранные аналоги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "САФФАРМ", новый резидент Арктической зоны Российской Федерации, в четвертом квартале 2027 года запустит в Мурманске масштабный фармацевтический комплекс. Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по соглашению с КРДВ в проект будет инвестировано более 9,2 млрд рублей, в том числе индийский капитал. Новые рабочие места создадут для 280 человек. Фармацевтический комплекс обеспечит производство препаратов преимущественно гормонального, общего и онкологического назначения в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм. В перспективе объем производства может расшириться. Как отметил генеральный директор предприятия Кумар Дивеш, завод в Мурманске сможет удовлетворить внутренний российский спрос, а также, при необходимости, обеспечить экспорт около 10% продукции в страны СНГ.

"Обязывающее соглашение о создании нового фармацевтического завода в Арктике с участием индийского капитала стало развитием ранее достигнутых договоренностей с правительственными и деловыми кругами Республики Индия. Меры государственной поддержки, созданные в Арктической зоне РФ, имеют одинаково выгодные условия для работы как российских, так и иностранных инвесторов, позволяют запускать важные для России производства, создавать рабочие места, повышать качество жизни людей на Севере. Мы продолжаем развивать инвестиционное сотрудничество с Индией, важно наращивать количество реализуемых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, потенциал для этого есть", - приводит КРДВ слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Соглашение о сотрудничестве при строительстве фармацевтического комплекса было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2023 года. Налоговые льготы, административные преференции режима АЗРФ, а также помощь и поддержка со стороны Минвостокразвития России, КРДВ и региональных властей помогут в реализации проекта.

"Совместно с региональными властями окажем новому резиденту АЗРФ содействие в получении земельного участка, обеспечим применение налоговых льгот и административных преференций для проекта, направленного на укрепление фармацевтической безопасности страны. На Дальнем Востоке индийские инвесторы, используя инструменты государственной поддержки, уже успешно реализовали ряд проектов, важно создавать такие истории успеха и в Арктике, это поможет более активному привлечению иностранного капитала в целом и индийского в частности в дальнейшем", - приводит КРДВ слова своего директора Николая Запрягаева.

О господдержке в Арктике

По данным КРДВ, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется 645 проектов с объемом заявленных инвестиций 817 млрд рублей, создается более 24,3 тыс. рабочих мест. Резиденты АЗРФ фактически вложили в экономику макрорегиона почти 100 млрд рублей и создали рабочие места для 7,4 тыс. местных жителей.