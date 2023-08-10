В Минэнерго заявили, что передачу мощности в КНР ограничили из-за дефицита в ОЭС Востока

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что в Европейской части России достигнут новый летний рекорд потребления - 132 ГВт

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Передача мощности в КНР по воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" ограничена из-за возникшего дефицита в ОЭС Востока, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам совещания о работе ЕЭС России в условиях экстремально высоких температур, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам министра, которые приводятся в сообщении, работа ОЭС Востока сопровождается высоким уровнем потребления и аварийности на тепловой генерации на станциях СГК (Приморская ГРЭС) и ДГК, при этом реализуются мероприятия по снижению рисков нарушения электроснабжения.

Шульгинов отметил, что в текущих условиях дефицит мощности компенсируется за счет увеличения загрузки гидроэлектростанций. Вместе с тем выработка Зейской ГЭС ограничена расходами при фактической гидрологической обстановке в бассейнах дальневосточных рек. Так, в результате возникшего в ОЭС Востока дефицита начали вводиться ограничения передачи мощности в КНР. "По воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" переток был снижен до показателей 100-200 МВт", - заявил глава Минэнерго.

В ходе совещания также отмечено, в Европейской части России достигнут новый летний рекорд потребления - 132 ГВт, что на 5,7 ГВт больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2022 году. В ОЭС Юга, энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея, Ставропольского края и Ростовской области установлены абсолютные исторические максимумы потребления мощности. По словам Шульгинова, такие нагрузки выявили сложности в работе ЕЭС России и отдельных ОЭС.

"В момент максимума потребления суммарный объем аварийных ремонтов составил более 5,6 ГВт", - добавил министр.

Высокая аварийность генерирующего оборудования зафиксирована так же и в ОЭС Юга, где существовала угроза сбоев в работе из-за недопустимой перегрузки электросетевого оборудования, вызванной высоким уровнем потребления и большим объемом аварийных ремонтов.

Отмечается, что для покрытия дефицита были задействованы резервные мобильные гидротехнические сооружения. Шульгинов также напомнил, что еще в начале 2022 года утвердили комплекс мер по повышению надежности Дагестанской энергосистемы. "Сроки по повышению надежности, в том числе по замене трансформаторного оборудования, постоянно сдвигаются по различным причинам. Это негативно сказывается на режимах работы энергосистемы", - сказал глава Минэнерго России.

Ситуация продолжает оставаться на особом контроле Минэнерго, говорится в сообщении.