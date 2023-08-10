Bloomberg: забастовки на заводах в Австралии могут подорвать 10% мировых поставок СПГ

По информации агентства, это также может вызвать новый скачок цен на топливо в странах Европы и Азии

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Возможные забастовки работников австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, работники энергетических компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение забастовок на трех крупных предприятиях по производству СПГ в Австралии. Забастовки могут начаться уже на следующей неделе. Такая ситуация рискует подорвать поставки 10% мирового СПГ и вызвать новый скачок цен на топливо в странах Европы и Азии, отмечает агентство, уточняя, что 9 августа цены на природный газ в Европе подскочили на 40%.

"Ситуация подчеркивает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности - возможные перебои с поставками из Австралии могут вызвать резкие скачки цен даже в Европе", - заявил Bloomberg эксперт по вопросам энергетики швейцарского банка Credit Suisse Сол Кавоник. Он выразил надежду, что ситуация будет урегулирована до того, как она окажет "существенное влияние" на мировой рынок СПГ. Аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Саманта Дарт уточнила, что нарушение поставок газа может вызвать рост цен на газ в Европе до €50 за 1 МВт-ч в летний период и до €97 в зимний.

Австралия является одним из крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в 2022 году стали Япония, Китай и Южная Корея.