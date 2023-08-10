Памятные вещи из офиса Twitter будут выставлять на торги 12-14 сентября

Всего X представит 584 лота

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Cоциальная сеть X (ранее Twitter) выставит на аукцион памятные вещи с символикой платформы до ребрендинга, предметы декора и мебель. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Global Partners.

"На онлайн-аукционе в рамках ребрендинга Twitter представлен широкий спектр имущества высокого качества, включающий памятные вещи, картины, предметы декора из офиса компании, мебель, электронику и многое другое", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дома. Торги пройдут 12-14 сентября, на них выставляется 584 лота.

Участники аукциона смогут приобрести изображения прежнего логотипа соцсети - голубой птицы, неоновые вывески со значком хештега, гитары и другие памятные вещи. На торги будут выставлены диваны и стулья, мониторы, телевизоры, проекторы и кухонный гарнитур. Продается картина, копирующая селфи телеведущей Эллен Дедженерес с голливудскими актерами, снятое на церемонии вручения кинопремии "Оскар" в 2014 году. Публикация фотографии в том же году набрала рекордное количество лайков в Twitter.

В конце июля владелец Twitter Илон Маск объявил о ребрендинге платформы. 24 июля компания изменила логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы.