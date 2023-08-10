В INES заявили, что угроза нехватки газа в ФРГ не миновала, несмотря на заполненность ПХГ

В германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа отметили, что без принятия новых инфраструктурных мер она будет сопровождать Германию еще до зимы 2026 или 2027 года

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Угроза нехватки газа в ФРГ по-прежнему остается на повестке дня и в случае, если власти не примут меры по расширению инфраструктуры, будет существовать до 2027 года. Об этом говорится в заявлении германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES).

В организации исходят из того, что Германия в 2023 году даже опередит план заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). В 2022 году на фоне энергетического кризиса правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять ПХГ: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%.

"Тем не менее остается актуальным следующее: опасность возникновения ситуации нехватки газа в случае низких температур по-прежнему остается на повестке и без принятия новых инфраструктурных мер, по всей видимости, будет сопровождать [ФРГ] еще до зимы 2026 [или] 2027 [года]", - приводятся слова руководителя INES Себастьяна Блешке. Он считает, что для своевременного обеспечения надежного газоснабжения необходимы не только новые терминалы по приему сжиженного природного газа, но и дополнительные хранилища или трубопроводы.

По его словам, в краткосрочной перспективе, то есть зимой 2023 и 2024 гг., а также 2024 и 2025 гг., Германии "не пройти мимо [создания новых] терминалов [по приему СПГ]".

Ранее в Германии были введены в эксплуатацию три плавучих терминала по приему СПГ, еще три планируется запустить предстоящей зимой.