Акции ВТБ на Мосбирже росли более чем на 4%

По данным на 14:12 мск, бумаги банка росли до 0,02774 рубля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Акции ВТБ в ходе торгов на Московской бирже росли более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По данным на 14:12 мск, бумаги банка росли на 4,5% - до 0,02774 рубля. К 14:25 мск акции ВТБ немного замедлили рост и торговались на уровне 0,02753 рубля за бумагу (+3,71%).

Ранее Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что поддерживает предложение правительства РФ передать ВТБ государственный пакет акций ОСК. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что акции ОСК перейдут в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет.