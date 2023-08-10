Инфляция в США по итогам июля ускорилась до 3,2% в годовом выражении

По данным американского Минтруда, в июне этот показатель составлял 3%

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам июля на 3,2% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 3%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства труда США.

Таким образом, инфляция в США в годовом выражении повысилась впервые с июня 2022 года, когда был зафиксирован рекордный за 40 лет показатель в 9,1%. После этого на протяжении года эта цифра снижалась.

Ведомство пояснило, что главной причиной этого стал индекс цен на жилье, который составил почти 90% от роста индекса потребительских цен.