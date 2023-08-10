В России более 70 участков дорог к санаториям привели к нормативу за четыре года

Их общая протяженность составила почти 500 км, отметили в Минтрансе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 70 участков улично-дорожной сети и региональных трасс, которые ведут к санаториям, приведено в нормативное состояние за четыре года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за четыре года в нормативное состояние приведено свыше 70 участков улично-дорожной сети и региональных трасс, ведущих к санаториям. Их общая протяженность составляет почти 500 км", - отмечается в сообщении.

В текущем дорожно-строительном сезоне работа по приведению в нормативное состояние таких участков дорог продолжается. Так, в Ульяновской области отремонтирован подъездной маршрут к санаторию имени Ленина. Протяженность отремонтированного участка составила 3 км.

В Саратовской области к нормативу приведут маршруты к двум объектам - санаторию-курорту имени Чапаева и санаторию "Волжские зори". Протяженность участков составит почти 2,9 км и 18,8 км соответственно. В Курганской области в нормативное состояние приведут подъезд к санаторию "Сосновая Роща" в Звериноголовском округе. Протяженность этого участка - 3 км.

В Московской области специалисты привели к нормативу участок протяженностью 5,9 км, ведущий к санаторию "Русь". Отмечается, что объект прошел приемку и уже введен в эксплуатацию.