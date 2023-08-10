Правительство утвердило показатели работы с маркировкой по пяти группам товаров

Речь идет об упакованной воде, креслах-колясках, одежде и обуви, а также БАДах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило ключевые показатели оценки эффективности (КПЭ) работы федеральных органов исполнительной власти с использованием данных и инструментов государственной системы маркировки "Честный знак". Показатели касаются новых групп товаров: упакованной воды, кресел-колясок, одежды и обуви, а также БАДов, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

В документе указано, что утвержденные КПЭ направлены на противодействие незаконному обороту продукции, а именно на легализацию рынка и контроль за качеством и безопасностью продукции - выявлению в обороте товаров с неподтвержденными качественными характеристиками и разрешительными документами.

Ключевые показатели

Среди показателей в сообщении указаны: легализация рынка, снижение объема продаж просроченной продукции, продукции без документов, подтверждения происхождения, с несоответствием по использованному сырью или с отозванными свидетельствами госрегистрации.

Более того, отдельные показатели разработаны для кресел-колясок. Они включают в себя снижение доли таких предметов, предоставляемых гражданам уполномоченными органами из-за преждевременного изнашивания уже выданных, и снижение объема повторного их оборота по госконтрактам и по электронным сертификатам, сообщили в Минпромторге.

Распоряжение обязывает органы власти на ежеквартальной основе вести расчет промежуточных значений показателей и представлять итоговые доклады в правительство РФ.

Ответственными органами власти за достижение значений показателей определены Роспотребнадзор и Минтруд России. В дальнейшем перечень будет охватывать все товарные группы, подлежащие обязательной маркировке, указано в пресс-релизе министерства.

В феврале 2023 года показатели утверждены в отношении пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, а также табачной продукции.