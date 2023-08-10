НАУФОР просит ЦБ отложить ужесточение условий для признания инвесторов квалифицированными

Национальная ассоциация участников фондового рынка считает сбалансированной действующую в России модель разделения инвесторов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Банк России отложить повышение критериев для получения розничными инвесторами статуса квалифицированных. Об этом говорится в письме, которое ассоциация направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

"Даже с учетом роста в последние годы, число квалифицированных инвесторов составляет 586 тыс., что немного по отношению к 245 млн открытых и 8,3 млн "зафондированных" брокерских счетов, и даже к 4,2 млн счетов с объемом активов более 10 тыс. рублей. Такая структура инвесторской базы демонстрирует, что действующая в России модель разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных хотя и является более жесткой, чем принятая на развитых финансовых рынках, <…> в целом сбалансирована, <…> и в достаточной мере обеспечивает защиту интересов инвесторов", - отмечается в письме.

Как полагают в НАУФОР, принятые индустрией и регулятором меры (предоставление паспортов финансовых инструментов, сценарного анализа, тестирование, борьба с мисселингом и т.п.) уже снизили уровень конфликтов между индустрией и клиентами. Так, в течение первого полугодия 2023 года Банк России получил только 3 тыс. жалоб, из них жалоб на мисселинг - 273.

По мнению индустрии, предложенная в июле 2022 года Банком России концепция совершенствования защиты розничных инвесторов (которая впоследствии была включена в основные направления развития финансового рынка) не была убедительно обоснована и не учитывала изменившуюся рыночную ситуацию, а также состояние финансового рынка РФ, который "в настоящее время переживает трансформацию". К примеру, резкое сужение круга доступных большинству розничных инвесторов финансовых инструментов. "Рынок отечественных акций, обращающихся на организованном рынке, ограничивается 230 выпусками (187 эмитентов), число которых уменьшается, при этом на акции 10 наиболее ликвидных эмитентов приходится 65%, а на пять - 52% оборота", - пояснили в ассоциации.

Общая ликвидность рынка акций Московской биржи, несмотря на постепенное восстановление, по сравнению с первым полугодием 2021 года остается меньше на 38,8%. А в сумме с рынком иностранных ценных бумаг СПБ биржи,ликвидность внутреннего рынка в первом полугодии 2023 года меньше на 66%, чем в первом полугодии 2021 года. Организованный срочный рынок также резко снизился - на 75,8% по сравнению с первым полугодием 2021 года.

По мнению НАУФОР, ужесточение критериев для инвесторов должно быть отложено до восстановления финрынка - в том числе восполнения разнообразия финансовых услуг и инструментов, а также объема торгов. Помимо переноса сроков ужесточения критериев для получения статуса квалифицированных инвесторов, в ассоциации просят ЦБ принять меры по упрощению процесса предложения финансовых инструментов (в том числе эмиссии ценных бумаг), активизации на рынке акций отечественных институциональных инвесторов и операций на российском финансовом рынке зарубежных инвесторов.