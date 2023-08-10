Таджикистан заявил о намерении наращивать торговлю с РФ, несмотря на санкции стран Запада

Первый заместитель министра экономического развития и торговли республики Ашурбой Солехзода отметил, что Москва во внешней торговле с Душанбе занимает 24,8% - первое место

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Таджикистан рассматривает Россию как основного партнера и намерен наращивать торговый оборот, несмотря на санкции стран Запада в отношении РФ. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития и торговли республики Ашурбой Солехзода.

"Независимо от того, что имеются санкционные режимы по отношению к основным торговым партнерам, объем внешнеторгового оборота с этими странами не уменьшился и по протоколу межправкомиссии планируется довести до максимума", - сказал он.

По словам Солехзоды, Россия и Казахстан являются основными стратегическими партнерами Таджикистана. "РФ во внешней торговле с Таджикистаном занимает 24,8% - первое место, на третьем месте после Китая находится Казахстан - 16,4%, и Белоруссия на 11 месте занимает 0,7% за первое полугодие 2023 года, и в целом, с тремя странами ЕАЭС доля внешней торговли Таджикистана составляет 40,3%, то есть Россия и Казахстан являются основными стратегическими партнерами Таджикистана", - уточнил замминистра.

Он отметил, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года доля Белоруссии в общем внешнеторговом обороте Таджикистана снизилась с 1,1% до 0,7%, но "это имеет сезонный характер и еще связано с цепочкой поставок товаров, особенно с санкционными вопросами".

В июне 2023 года Таджикистан посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По итогам своего визита в качестве сопредседателя межправительственной комиссии он сообщал, что у двух государств есть потенциал для роста дальнейшего товарооборота.