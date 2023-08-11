Месячная аудитория "VK Знакомств" после ухода Tinder из России выросла на 49%

В пресс-службе сервиса уточнили, что его выручка за июль увеличилась почти в четыре раза

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Активная месячная аудитория сервиса "VK Знакомства" в июле 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 49%, до 2,9 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В июле 2023 года активная месячная аудитория "VK Знакомств" выросла до 2,9 млн пользователей - на 49% больше, чем в июле 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что выручка сервиса за июль выросла почти в четыре раза. Количество начатых диалогов и мэтчей выросло в три раза.

Сервис "VK Знакомства" появился в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps, изначально сервис работал в основном приложении соцсети "ВКонтакте". В конце июня 2023 года соцсеть запустила бета-версию приложения на Android. Тогда же компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, прекратила работать в России. В июле "VK знакомства" стали доступны на устройствах iOS.