11 августа, 08:06

В Северной Осетии объем закупок у бизнеса за полгода превысил 1,6 млрд рублей

В целом, объем закупок у субъектов МСП превысил 58% от общего объема договоров

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Объем закупок у малого и среднего бизнеса в Северной Осетии за первое полугодие 2023 года превысил 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"Согласно данным корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, за первое полугодие 2023 года в Северной Осетии объем закупок у малого и среднего бизнеса превысил 1,6 млрд рублей. Всего сумма договоров с субъектами МСП по России составила более 2,5 трлн рублей, при общем объеме закупок в 4,36 трлн рублей", - сказал Кучиев.

В целом, объем закупок у субъектов МСП за первое полугодие превысил 58% от общего объема договоров. Наращивание участия малого и среднего бизнеса в госзакупках является одной из целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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