ЦБ планирует вернуть ключевую ставку в диапазон в 5,5-6,5% к 2026 году

По данным Банка России, текущий подход к оценке нейтральной процентной ставки предполагает, что в новых условиях она в большей степени определяется внутренними факторами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 5,5-6,5% к 2026 году, следует из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

"В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9-8,3% годовых в 2023 году, 8,5-9,5% в 2024 году, 6,5-8,5% в 2025 году. К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5-6,5% годовых", - говорится в документе.

В июле Банк России повысил оценку долгосрочной реальной нейтральной процентной ставки для российской экономики на 0,5 процентного пункта - до 1,5-2,5% годовых. "При цели по инфляции вблизи 4% и инфляционных ожиданиях, закрепленных вблизи цели, это соответствует номинальной нейтральной процентной ставке 5,5-6,5% годовых", - указывает регулятор.

Текущий подход к оценке нейтральной процентной ставки, по данным ЦБ, предполагает, что в новых условиях она в большей степени определяется внутренними факторами, а внешние факторы оказывают на нее лишь опосредованное влияние.