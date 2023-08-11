В "Автодоре" сообщили, что вторая развязка М-1 в Дорохово будет построена через два года

Сейчас идет работа на 86-м км трассы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вторая развязка трассы М-1 "Беларусь" в подмосковном Дорохово будет построена через два года. Об этом журналистам сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на церемонии запуска движения по транспортной развязке на 56-м км трассы М-1.

"В планах у нас было строительство двух развязок, одну из них мы сегодня открыли на 59-м километре в военно-патриотический парк "Патриот". <…> Мы сейчас активно работаем на 86-м км, это пересечение с Большим кольцом в Дорохово, через два года ее [развязку] запустим. В планах у нас реконструкции тоже 20 км дороги как раз до Большого московского кольца", - сказал Петушенко.

Он добавил, что "Автодор" планирует за два года привести трассу М-1 "Беларусь" в границах Московской области в идеальное состояние, а далее реконструировать ее и до границы с Белоруссией.

Ранее в пятницу было запущено движение по новой транспортной развязке на 59-м км трассы М-1 "Беларусь" в Подмосковье. Открытие новой транспортной петли обеспечит более удобный и быстрый заезд в парк "Патриот" из Москвы.