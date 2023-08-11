"Распадская" изучает закон об упрощенном переходе в российскую юрисдикцию

Президент компании Илья Широкоброд рассказал о планах проанализировать практику его применения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Распадская" - крупнейший в России производитель коксующегося угля (Evraz владеет приблизительно 93,24% акций компании), изучает закон об упрощении перехода в юрисдикцию РФ, будет смотреть на практику применения. Об этом заявил президент компании Илья Широкоброд, отвечая на вопросы участников конференц-звонка.

"Мы изучаем закон, ожидаем соответствующих разъяснений и также будем смотреть на практику применений", - сказал он.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых организаций. Закон устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций. При этом такие изъятия не направлены на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных холдинговых компаний, их участников - акционеров - и иных лиц.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.