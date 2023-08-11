11 августа, 18:44,
обновлено 11 августа, 18:58

Правительство Болгарии решило прекратить аренду "Лукойлом" нефтяного терминала Росенец

Антон Новодережкин / ТАСС
© Антон Новодережкин / ТАСС

Арендный договор был прекращен на основании Закона об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине, принятом парламентом 21 июля

СОФИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Болгарии приняло решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец "Лукойлом". Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

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"Правительство приняло решение уведомить "Лукойл нефтохим Бургас" о прекращении договора по аренде портового терминала Росенец, части порта общественного транспорта национального значения Бургас", - говорится в сообщении.

Арендный договор был прекращен на основании Закона об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине, принятом парламентом 21 июля. Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиций партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС), "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией" (ПП - ДБ), а также Движения за права и свободы.

Действия депутатов раскритиковал президент Болгарии Румен Радев, обратившийся в Конституционный суд. Глава государства указал, что способ, каким были стремительно приняты поправки в закон, на основании которого была прекращена аренда нефтяного терминала Росенец, не только противоречит конституции и принципам правового государства, но и является примером безответственного отношения к гражданам. Радев попросил Конституционный суд проверить принятые законодательные изменения на их соответствие основному закону.

Ранее нефтяная компания "Лукойл" опровергла все обвинения в нарушениях на портовом терминале Росенец в Болгарии, указав, что не видит оснований для расторжения концессии по нему, и заявила о намерении обратиться в суд в связи с заявлениями депутатов о прекращении договора. В заявлении компании "Лукойл нефтохим Бургас" было подчекнуто, что все публичные обвинения в ее адрес в контрабанде и других нарушениях на территории терминала Росенец не соответствуют действительности.

"Компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет, и не видит оснований для его расторжения", - отмечалось в заявлении. 

Теги:
БолгарияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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