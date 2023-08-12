Роспатент зарегистрировал бренд "Башкирская лошадь"

Использовать бренд смогут только местные заводчики и коневоды, получив в установленном порядке исключительное право на это обозначение

ТАСС, 12 августа. Роспатент зарегистрировал официальный бренд "Башкирская лошадь". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"В России появился новый официальный региональный бренд - "Башкирская лошадь". <…> Свидетельство об исключительном праве руководитель Роспатента Юрий Зубов вручил главе Республики Башкортостан Радию Хабирову на Международном фестивале лошадей башкирской породы "Башкорт аты", - отмечается в сообщении.

По словам Зубова, использовать бренд "Башкирская лошадь" смогут только местные заводчики и коневоды, получив в установленном порядке исключительное право на это обозначение. "Тем самым у них появятся действенные инструменты для сохранения, разведения и популяризации данного вида лошадей", - приводятся слова Зубова в сообщении.

По информации Роспатента, ранее государственную охрану получили минеральные воды "Ассы", "Юматовская", "Кургазак", духовой музыкальный инструмент курай, бурзянский бортевой мед, башкирский мед и мансуровский гранит. Еще по двум заявкам на "башкирские национальные костюмы" и "башкирскую пуховую шаль" в настоящее время в Роспатенте проводится экспертиза.

Глава Башкирии в своем Telegram-канале написал, что получение свидетельства Роспатента имеет огромное значение для республики. "Прежде всего, это доказательство, что наша башкирская лошадь уникальна. Эта порода сформировалась именно на нашей территории, под влиянием разных факторов - географического, климатического, человеческого. Это и определило ее качества - надежность, упорство, выносливость и верность", - отметил он.

По мнению Хабирова, новый бренд даст республике важный экономический эффект. "На нашей стороне будет конкурентное преимущество, как следствие - успешное продвижение, рост продаж, новые рынки. А еще регистрация патента позволит сохранить генофонд - на научном уровне вести племенную работу и контроль за разведением лошадей", - пояснил глава республики.