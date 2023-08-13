В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

В список ЖНВЛП включили дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расширенный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступает в силу с 13 августа, это следует из распоряжения правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне 2023 года. Перечень пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для терапии детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Так, в список ЖНВЛП включили дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Этот препарат используют в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Для препарата сапроптерин, предназначенного для лечения пациентов с фенилкетонурией, добавили новую лекарственную форму - таблетки диспергируемые. Для обезболивающего препарата "Просидол" также добавили форму подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.