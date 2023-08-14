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14 августа, 06:01

"Автоваз" перезапустит производство автомобилей Lada Largus 14 августа

"Автоваз" перезапускает производство автомобилей Lada Largus 14 августа - компания. 

© Информационное агентство ТАСС
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