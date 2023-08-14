Кабмин направит 15 научно-образовательным центрам более 1,8 млрд рублей на исследования

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство уделяет большое внимание направлениям науки и технологий

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит 1,8 млрд рублей на грантовую поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"По инициативе президента в России проводится Десятилетие науки и технологий. Правительство уделяет большое внимание этим направлениям, - сказал глава кабмина. - Утвержден размер грантов на текущий год для 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые получат финансирование из федерального бюджета".

"Для всех центров предусмотрено свыше 1,8 млрд рублей. Сумма поддержки для каждого из них составляет от 60 до 157 млн рублей. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, устройств и технологий для лабораторий, реализацию проектов", - уточнил Мишустин.

По его словам, такие инновационные площадки объединяют высшие учебные заведения, организации науки, предприятия реального сектора экономики в 36 российских регионах. Премьер также отметил, что в тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, которые необходимы для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений.

"У нашей науки огромный потенциал. Мы будем и дальше помогать раскрывать его в полной мере, чтобы отечественные ученые и изобретатели могли добиваться новых успехов", - заключил глава правительства.