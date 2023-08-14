Путин поздравил сотрудников ПАО "Транснефть" с 30-летием компании

Глава государства отметил, что эта организация является одним из мировых лидеров в своей отрасли

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов ПАО "Транснефть" с 30-летием компании, отметив, что она является одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня "Транснефть" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов. И конечно, компания многое делает для решения социальных задач, реализации значимых патриотических, просветительских, благотворительных, спортивных проектов", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы сотрудники "Транснефти" внесли уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса и отечественной экономики. В эксплуатацию были запущены передовые объекты инфраструктуры отрасли - десятки тысяч километров магистральных трубопроводов, нефтеналивные порты, резервуарные емкости, перекачивающие станции.

"Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, укрепляете сотрудничество с новыми перспективными зарубежными партнерами и российскими компаниями, трудитесь над созданием и развитием собственных производств, уделяете неустанное внимание внедрению современных технологий, отвечающих самым строгим критериям экологичности и энергоэффективности", - заключил Путин, пожелав сотрудникам компании успехов в осуществлении намеченных планов и замыслов.

ПАО "Транснефть" учреждено 14 августа 1993 года. Компания владеет всеми магистральными нефтепроводами РФ, обеспечивает транспортировку около 84% добываемой в России нефти.