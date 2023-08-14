"Швабе" презентовал на "Армии-2023" новый автомобиль скорой помощи

Он сочетает в себе небольшие габариты и вместительный теплый медицинский салон, отметили в компании

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Компания "Швабе-СпецАвто" представила на уличной экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023" новый автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Один из ключевых параметров автомобиля - сочетание небольших габаритов и вместительного теплого медицинского салона. Его длина чуть больше 3 м, а ширина составляет 1,8 м. Такие параметры позволяют свободно перемещаться по салону, и у медиков есть возможность получить всесторонний доступ к пациенту - носилки легко сдвигаются от левого борта к центру", - рассказали в "Швабе".

В составе холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" выпуск медицинского транспорта ведет предприятие "Швабе-СпецАвто". Поддержку в поставках на рынки России и СНГ оказывает компания "Швабе-Москва".

Об автомобиле

Скорая оснащена 128-сильным дизельным двигателем, использование дополнительного стабилизатора на задней оси позволяет избежать крупных кренов на поворотах. Также для удобства и безопасности автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости, ABS, подушками безопасности. Машина подходит для транспортировки людей как по городу, так и в сложных полевых условиях. Небольшие размеры, отсутствие выпирающего капота делают скорую более маневренной - радиус разворота составляет всего 5,4 м.

Новый автомобиль может выпускаться в двух вариантах: скорая помощь класса В/С или эвакуационный транспорт. "Эвакуационный вариант позволяет одновременно транспортировать четырех лежачих человек, при этом в салоне сохраняется три места для сопровождающих. Дополнительное кресло для пассажира или сидячего пациента находится рядом с водителем", - пояснили в холдинге.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

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