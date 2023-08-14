Минэкономразвития следит за ситуацией с задержкой рейсов в Анталье

В ведомстве сообщили, что находятся на связи с Генконсульством России в этом городе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) внимательно следит за ситуацией с задержкой рейсов в Турции, находятся на связи с Генконсульством России в Анталье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталье из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings. Представители МЭР РФ также находятся на связи с Генконсульством России в Анталье", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации "Турпомощь", в числе пассажиров задержанных рейсов индивидуальные путешественники и туристы, купившие туры у туроператоров. Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах, отметили в МЭР.

Вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации, напомнили в министерстве. Для урегулирования ситуации ведомство рекомендовало авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний. Вылет борта из Екатеринбурга в Анталью планируется после 15:00 мск 14 августа.