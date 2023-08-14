Росатом вышел на второе место по запасам урана после покупки Буденновского месторождения

Госкорпорация значительно нарастила поставки в дружественные страны, отметил ее глава Алексей Лихачев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росатом вышел на второе место по запасам урана после приобретения Буденновского месторождения в Казахстане. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Хочу вас поблагодарить за поддержку приобретения Буденновского месторождения в Казахстане. Мы уверенно вышли на второе место по запасам [урана]. Входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле и лидерство это сохраняем", - подчеркнул глава Росатома.

По его словам, госкорпорация значительно нарастила поставки в дружественные страны. "Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% роста разных видов поставок в ядерно-топливном цикле", - рассказал Лихачев. Он добавил, что госкорпорация не видит для себя перспектив на западных рынках, в отличие от Ближнего Востока и Азии. "Там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. И в этом смысле мы, конечно же, наращиваем производство", - сообщил глава Росатома.

За последние шесть лет, по словам Лихачева, численность работников госкорпорации выросла больше, чем на 100 тыс. человек, из них 60 тыс. - это высокотехнологичные рабочие места. Также 60 тыс. сотрудников работают за границей. Это количество, добавил Лихачев, делится в соотношении 50 на 50 - граждане России и граждане дружественных государств-партнеров по международным проектам.