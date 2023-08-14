"ВКонтакте" удалил объявления о продаже выписок из ЕГРН

Предоставление таких услуг сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости, отметили в Росреестре

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росреестр и "ВКонтакте" приняли меры по блокировке объявлений о продаже выписок из ЕГРН, сообщила пресс-служба ведомства.

"По обращению Росреестра в социальной сети "ВКонтакте" удалены объявления частных лиц и компаний о продаже выписок из ЕГРН. Предоставление таких услуг сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации заместителя руководителя Росреестра Максима Смирнова, получить официальную электронную выписку из ЕГРН владелец недвижимости может только на официальных сайтах Росреестра, ППК "Роскадастр" или на портале "Госуслуги". "Ее формирование происходит за секунды, а данные - легитимны и заверяются электронной подписью ответственных лиц. Документы, заказанные любым другим "путем", могут содержать недостоверные сведения или запрос после оплаты не будет обработан вовсе", - приводит пресс-служба комментарий Смирнова.

По данным Росреестра, с 2020 года удалось выявить и прекратить деятельность 387 сайтов-двойников, а также удалить более 1 тыс. объявлений о перепродаже реестровых сведений. Росреестр постоянно ведет мониторинг интернета на предмет выявления незаконного оборота сведений, содержащихся в ЕГРН, а также, совместно с представителями контрольно-надзорных, судебных органов и владельцами различных интернет-ресурсов, организует мероприятия по сокращению теневого рынка продажи выписок из ЕГРН.

С 1 марта 2023 года в России вступил в силу закон, ограничивающий доступ к информации из ЕГРН для третьих лиц, за исключением супругов, наследников, арендаторов, нотариусов, кадастровых инженеров и представителей госучреждений. Росреестр больше не указывает фамилию, имя и отчество собственников недвижимости, если выписку заказывает посторонний человек. По мнению экспертов Росреестра, благодаря этой реформе персональные данные правообладателей стали более защищенными, в том числе от несанкционированного доступа. За организацию деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.