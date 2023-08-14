Премьер Украины обсудил в Киеве с главой Минфина Германии вопросы восстановления

Денис Шмыгаль отметил, что страны реализуют пять совместных инвестиционных проектов на €247 млн и готовят еще три на €73 млн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с прибывшим в Киев министром финансов Германии Кристианом Линднером дальнейшее сотрудничество и участие немецкого бизнеса в восстановлении страны.

"Важная встреча с прибывшим с визитом на Украину министром финансов Германии Кристианом Линднером", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Он отметил, что на встрече обсуждались в том числе перспективы сотрудничества Украины с немецким кредитным учреждением для восстановления. "Реализуем пять совместных инвестиционных проектов на €247 млн, готовим еще три на €73 млн. Ожидаем участие немецкого бизнеса в восстановлении", - уточнил украинский премьер.

Со своей стороны Линднер заверил Шмыгаля, что Германия и дальше будет поддерживать Украину, а проекты двух стран будут носить долговременный характер.

Линднер в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения политических переговоров. Это первый визит главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии на Украину с начала проведения там специальной военной операции. До него Киев посещали, в частности, канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Германия с 2022 года оказала Украине прямую финансовую помощь в размере примерно €1,5 млрд. В июле 2022 года ФРГ и другие кредиторы заявили, что дадут отсрочку Украине для погашения задолженности. В марте этого года долговой мораторий для Киева был продлен до 2027 года.