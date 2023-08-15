15 августа, 05:35

Совет Госдумы обсудит ценовую политику в сфере АПК на совещании в Твери

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с июля 2022 года по июнь 2023-го Россия установила рекорд по объему продажи зерна

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Депутаты обсудят создание условий для повышения эффективности сельского хозяйства, развитие отечественного сельхохмашиностроения и ценовую политику в ходе выездного совещания совета Госдумы в Тверской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня в Тверской области состоится выездное совещание совета Государственной думы, посвященное вопросам агропромышленного комплекса: создание условий для повышения эффективности сельского хозяйства, развитие отечественного сельхозмашиностроения, поддержка результативных методов ведения предприятий АПК, ценовая политика", - написал он.

Володин отметил, что с середины 70-х годов СССР стал зависим от зарубежных поставок зерна, ежегодно закупал у других государств десятки миллионов тонн продовольствия. В 1985 году он закупил максимальное количество - 47 млн тонн.

"Сейчас ситуация иная. Наша страна не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и экспортирует зерно в другие государства", - подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, с июля 2022 года по июнь 2023-го Россия установила рекорд по объему продажи зерна - 60 млн тонн. Выручка составила свыше $41 млрд. Как пояснил Володин, "это больше, чем от продажи оружия". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияТверская область
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