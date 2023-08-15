В Тюмени первую трехуровневую развязку намерены достроить на год раньше срока

Она сделает улицу Мельникайте центральной магистралью

ТЮМЕНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Строительство первой в Тюмени трехуровневой развязки, которая входит в проект по перепрофилированию центральной улицы города в магистраль беспрерывного движения, планируют завершить на год раньше срока - в 2023 году. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы: проект реализуется уже в течение нескольких лет, проект очень сложный, его общая стоимость приближается к 8 млрд рублей. Этот объект уникальный для нашего города, это первая в истории Тюмени трехуровневая развязка. Не так давно эстакада третьего уровня замкнута, сейчас идут дополнительные виды работ по ее возведению. В Тюмени в течение нескольких лет последовательно реализуется проект по перепрофилированию улицы Мельникайте в магистраль непрерывного движения. Это будет магистраль, по которой можно будет проехать Тюмень от объездной и до объездной. Строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы предусмотрено по государственному контракту до 2024 года, но, тем не менее, мостостроители взяли на себя повышенные обязательства уже в этом году основные работы завершить", - рассказал он.

Строительство развязки не только сделает улицу Мельникайте центральной магистралью, проходящей насквозь через город, но и позволит разгрузить другие улицы, обеспечить выезды к новым застраивающимся районам города, добавил директор мостотряда №36 компании "Мостострой 11" Андрей Лазарев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустин в Тюмень в марте 2023 года сообщал, что при помощи инструментов федеральной поддержки в 2023 году в Тюмени строятся две развязки, школа на 1,2 тыс. мест, две большие дороги.