Казахстан может снизить прогноз добычи нефти на 1,5-2 млн тонн из-за аварии на МАЭК

Как сообщили в Минэнерго республики, сейчас из-за ограничений по поставкам электроэнергии снизилась суточная добыча нефти

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана может снизить прогноз добычи нефти по итогам года из-за аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и ремонтов на месторождениях. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Да, мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти. На конец года, как вы знаете, мы где-то 90,5 млн тонн нефти должны были произвести. Это не только из-за аварии на МАЭК, в целом там достаточно большой объем был и плановых, и внеплановых ремонтов на месторождениях, были вопросы, связанные с дополнительными объемами ремонтов", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС о возможном сокращении добычи нефти.

По его словам, сейчас из-за ограничений по поставкам электроэнергии снизилась суточная добыча нефти. "Примерно на 1,5 -2 млн тонн, возможно, мы до конца года будем снижать прогноз по объемам добычи нефти. Сейчас мы планируем, что [прогноз по добыче по итогам года составит] порядка 89,4 млн тонн нефти. Но посмотрим динамику, потому что ремонты продолжаются на месторождениях", - пояснил министр.

Уровень нефтедобычи

Информационно-аналитический центр нефти и газа Минэнерго Казахстана привел данные, согласно которым добыча нефти в стране сократилась за три дня почти на 10% из-за ограничения подачи электроэнергии вследствие аварии, которая произошла 11 августа на ТЭЦ МАЭК. Так, 14 августа в республике было добыто 209,3 тыс. тонн нефти. Между тем 10 августа, до аварии на МАЭК, суточный объем составил 232 тыс. тонн.

Минэнерго ранее предупредило, что в результате ЧП и снижения производства прогноз добычи нефти в Казахстане на 2023 год может быть скорректирован. Теперь в пресс-службе ведомства уточнили, что прогноз с учетом показателей за семь месяцев составляет 99,4% от плана, или 90,5 млн тонн. По итогам 2022 года объем нефтедобычи в стране составил 84,2 млн тонн.

Как сообщалось, нефтяным предприятиям Мангистауской области, где добывают около четверти нефти в республике, ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на МАЭК. На объекте 11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2, что привело к отключению потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем там отключился блок №3, было введено ограничение потребления электроэнергии для промышленных объектов и населения области.

В начале июля из-за проблем с электроснабжением в результате аварии на МАЭК приостанавливали добычу нефти на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях.