Продажи коньяка в России за семь месяцев выросли на 10,4%

Продажи игристых вин увеличились на 8,7%, сообщили в Росалкогольрегулировании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Розничные продажи коньяка в России в январе - июле 2023 года выросли на 10,4% по сравнению с годом ранее - до 7,5 млн дал, игристых вин - на 8,7%, до 10,5 млн дал, следует из данных Росалкогольрегулирования.

В целом продажи алкогольной продукции в России в январе-июле выросли на 4% - до 126,9 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% выросли на 2,9% - до 65 млн дал, в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% - на 27,9%, до 7,6 млн дал. Продажи водки не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 43 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,7% - до 153,6 тыс. дал.

По данным службы, розничные продажи слабоалкогольных напитков с января по июль выросли на 17,6% - до 9,9 млн дал. Продажи ликерных вин выросли на 97,3% год к году - до 689,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 30,6%, до 966 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 17,4%, до 7,1 млн дал, виноградных вин - на 5%, до 32,2 млн дал. В то же время продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 80,2% - до 538,1 тыс. дал.

В данных не учитывались продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания.