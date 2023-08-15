Экспорт в порты России по сети железных дорог в январе - июле 2023 года вырос на 1,8%

По данным РЖД, показатель составил 198,4 млн тонн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Погрузка экспорта по сети РЖД в январе - июле 2023 года выросла на 1,8% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 198,4 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов за 7 месяцев 2023 года составила 198,4 млн тонн, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в порты Северо-Запада отправлено 77,5 млн тонн различных грузов (+3,9%), в порты Дальнего Востока - 67 млн тонн (+1,9%), в порты Юга - 53,9 млн тонн (-1,2%)", - говорится в сообщении.

Положительная динамика наблюдается в экспорте зерна (рост в 2,6 раза к январю - июлю 2022 года, до 7,7 млн тонн), химикатов и соды (+46,1%, до 1,5 млн тонн), удобрений (+4,9%, до 13,4 млн тонн) и угля (+3,8%, до 108,5 млн тонн).

Уголь в структуре экспортного грузопотока составил 54,7%, нефтяные грузы - 21,2%, удобрения - 6,8%, черные металлы - 5,1%, зерно - 3,9%, руда - 1,8%.